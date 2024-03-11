Алексей Текслер обсудил с патриархом Кириллом реконструкцию храмов в Челябинской области

Встреча прошла в Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве обсудил на рабочей встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопросы строительства и реконструкции храмов на Южном Урале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Встреча прошла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В ней также приняли участие глава Челябинской митрополии митрополит Челябинский и Миасский Алексий и управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий.





«В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества правительства региона и южноуральской епархии. Отдельное внимание уделили вопросам строительства и реконструкции храмов в Челябинской области. В частности, обсудили текущий статус ключевых проектов: строительство кафедрального собора Рождества Христова, реконструкцию храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, Свято-Троицкого кафедрального собора в Троицке, а также готовность к открытию храма в честь святой великомученицы Варвары в Пласте», — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, а также в хиротонии архимандрита Павла (Кривоногова) во епископа Троицкого и Южноуральского.