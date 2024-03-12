Алексей Текслер возглавил рабочую группу по подготовке к Совету по развитию спорта

На заседании сформируют подходы к деятельности негосударственных организаций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил рабочую группу по подготовке к заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Сегодня, 12 марта, прошло первое совещание, главной темой которого стала роль негосударственных организации в развитии физической культуры и спорта в России.

«Алексей Текслер ведет в Госсовете РФ тему экономики и финансов субъектов РФ, возглавляя соответствующую Комиссию Госсовета. Через эту Комиссию мы сделаем более точную выборку по средствам, которые идут на физкультуру и спорт в субъектах РФ. Нам необходимо сформировать концептуальные подходы к деятельности негосударственных организаций, определить форматы их сотрудничества, уточнить их роли. Всего по данным Счетной палаты на спорт выделяется около 800 млрд рублей. Нам нужно посмотреть, как эти средства расходуются, регулируются, и что мы от этого получаем», — отметил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Алексей Текслер отметил, что важную роль в развитии спорта в стране занимают негосударственные организации. Он обратил внимание, что существенная часть бюджетного финансирования, особенно на региональном и муниципальном уровнях, доводится до субъектов спорта с участием негосударственных организаций.

«Структуры, представляющие государство и негосударственный сектор в спорте, имеют множество связей и зависимостей. Считаю одной из основных задач нашей работы предложить четкую структуру, механизмы и инструменты участия негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта, в том числе для применения их на практике регионами нашей страны», — рассказал глава региона.

Алексей Текслер определил задачи рассмотреть текущее распределение ролей между заинтересованными структурами в сфере физкультуры и спорта. Также определить вызовы и зоны роста для негосударственных организаций в спортивной сфере и рассмотреть региональные аспекты развития спорта.

Кроме того, рабочая группа проанализирует сложившуюся систему негосударственных организаций физической культуры и спорта, состоящую из олимпийского комитета, ассоциаций, федераций, иных организаций.

«Сегодня региональный аспект — ключевой фактор успешного развития спорта в целом в стране. И основной объем финансирования спорта и физической культуры идет от регионов. В регионах есть свои наработанные практики, в том числе в Челябинской области», — пояснил губернатор.

Результатом работы станет итоговый доклад с набором предложений по совершенствованию законодательной базы и разработке наиболее эффективных механизмов деятельности негосударственных организаций в спорте.