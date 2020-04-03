Алексей Текслер назвал дату возможного окончания режима всеобщей самоизоляции

Губернатор озвучил обязательные условия для отмены карантина.

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Текущий режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля включительно. Об этом 3 апреля заявил губернатор Алексей Текслер.

«Текущий режим обязательной самоизоляции и тех ограничений, которые сегодня действуют, считаю адекватным. Изменение режима возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи, и то не сразу», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что это может быть на 14-й день или еще более поздний срок с последнего заражения. Период инкубации составляет 14 дней, но еще нужно время для разрыва цепочек распространения.