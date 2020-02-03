Охрана ледового городка в Магнитогорске «вылилась» в штрафы и уголовное дело

Наказание получили сотрудник управления культуры и ЧОП.

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Прокуратура выяснила, что в период с 2014 по 2016 году для того, чтобы получить контракт на охрану ледового городка в Магнитогорске ООО «Охранное предприятие «Каскад — С» доплачивало сотруднику местного управления культуры. Последний за содействие получил 50 тысяч рублей.

«Приговором Ленинского районного суда г. Магнитогорска чиновник осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом в сумме 800 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Охранное предприятие также безнаказанным не осталось. В отношении юридического лица завели дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение. Теперь ЧОПу придется выплатить штраф в полмиллиона рублей.