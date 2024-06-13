В Челябинской области появится региональный студенческий семейный капитал

Цель меры поддержки — стимулирование рождаемости среди молодых людей

В Челябинской области дополнительно поддержат молодые семьи с детьми: уже в этом году будет учрежден региональный студенческий семейный капитал. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в ходе обращения к депутатам Заксобрания 13 июня.

«Речь идет о семьях, в которых оба или единственный родитель является студентом очной формы обучения в вузе или на старших курсах СПО. Эти средства могут быть направлены на повышение стипендии, аренду или приобретение жилья, другие цели», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он поручил министерству образования и науки и министерству соцотношений подготовить необходимые предложения, чтобы запустить новую меру поддержки уже с нового учебного года.

По словам губернатора, в ближайшие три года на эти цели будет выделено около полумиллиарда рублей.

«Также важно создавать при вузах ясельные группы и детские комнаты, помогать молодым родителям в учебе», — добавил Алексей Текслер.