Алексей Текслер: южноуральцы на деле показали, что готовы справиться с любыми испытаниями

Самым сложным вызовом стала специальная военная операция

За 5 лет Челябинская область, как и вся страна, столкнулась с беспрецедентными вызовами, и ее жители на практике показали, что готовы справиться с любыми испытаниями и продолжать работать во имя развития региона. С этих слов губернатор Алексей Текслер начал свое обращение к депутатам Законодательного собрания.

Он отметил, что самым сложным вызовом стала, безусловно, специальная военная операция.

«С самых первых дней СВО мы обеспечиваем наших защитников всем необходимым. Для проведения качественного боевого слаживания мы построили один из лучших полевых лагерей в стране. Отремонтировали и оснастили оборудованием части в Чебаркуле и Карабаше. Модернизировали и оснастили современным оборудованием Челябинский военный госпиталь. Сделали в нем все, чтобы наши защитники получали качественную медицинскую помощь», — сказал губернатор.

Сегодня в зале присутствует Герой России Альберт Зайнуллин (о подвиге Альберта мы писали ранее) — в его лице присутствующие приветствовали всех бойцов СВО.

«Вместе с Народным фронтом, предприятиями и организациями, с нашими жителями регулярно формируем и отправляем грузы на фронт. Отправляем письма и рисунки наших детей. Знаем, что наша поддержка — источник силы для наших защитников. Вместе приближаем победу», — сказал глава региона.

Алексей Текслер отметил, что память о погибших героях-южноуральцах будет жить в сердцах их земляков, и предложил почтить их память минутой молчания.