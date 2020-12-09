В Южноуральске осудили руководителя цирковой студии, где разбилась пятилетняя девочка

Однако осуждённая свою вину не признаёт.

Южноуральский городской суд вынес приговор руководителю цирковой студии, где в прошлом году во время занятий получила серьёзные травмы пятилетняя воспитанница. Однако свою вину в случившемся женщина признавать не желает.

31 июля 2019 года девочка, занимаясь воздушной гимнастикой в цирке, сорвалась с гимнастических колец и получила травмы. Ребёнка увезли в больницу, где ей оказали необходимую помощь, а региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «б, в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью») и начал проверку.

«Жительница города Южноуральска, являясь и руководителем организации, и лицом, фактически осуществляющим оказание услуг, в нарушение требований „ПТБ-Цирк-77“, договора о безвозмездном пользовании, трудового договора и должностной инструкции, а также положения о клубном формировании образцовой цирковой студии действовала с прямым умыслом, направленным на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. В результате это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней потерпевшей»,— пояснили в пресс-службе суда.

Вина женщины была доказана на основании показаний самой девочки, её родителей, свидетелей и письменных материалов дела, включая заключение эксперта, однако в ходе судебного заседания свою вину она так и не признала.

«С учётом всех смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств подсудимой было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с возложением обязанностей. Кроме того, подсудимой было назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься воспитательно-педагогической деятельностью на срок два года»,— сообщили в Южноуральском городском суде.

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован, что и намерены сделать адвокаты осуждённой.