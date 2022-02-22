Алексей Текслер напомнил о важности вакцинации против коронавируса

Ситуация в Челябинской области все еще непростая

Губернатор Челябинской области напомнил южноуральцам о важности вакцинации от коронавируса. Тему пандемии Алексей Текслер поднял во вторник, 22 февраля, на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Наблюдается постепенное снижение уровня заболеваемости, но ситуация остается непростой, поэтому вакцинация населения остается актуальной», — заявил Алексей Текслер.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3408 положительных результатов, среди заболевших 255 школьников. Еще неделю назад общее число заболевших за сутки превышало 5 тысяч южноуральцев, а число заразившихся школьников — более 800 человек.

В Челябинской области пункты вакцинации от коронавируса изменили график работы. Обновленные графики с 21 по 27 февраля обнародовали в региональном Минздраве.



С понедельника, 21 февраля, южноуральцы с антителами после коронавируса могут оформить ковидный сертификат с QR-кодом. ИА «Первое областное» узнало, как это сделать, кому положен сертификат и как долго он будет действовать.

