В Челябинской области 3408 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 22 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3408 положительных результатов, среди заболевших 255 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 265 тысяч 389 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 22 февраля, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 4985 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 213 тысяч 853 южноуральца. На лечении остаются 43 тысячи 378 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 21 скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 8096 южноуральцев.

С понедельника, 21 февраля, южноуральцы с антителами после коронавируса могут оформить ковидный сертификат с QR-кодом. ИА «Первое областное» узнало, как это сделать, кому положен сертификат и как долго он будет действовать.



В Челябинской области пункты вакцинации от коронавируса изменили график работы. Обновленные графики с 21 по 27 февраля обнародовали в региональном Минздраве.

