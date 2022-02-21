Как челябинцам с антителами получить QR‑код — инструкция

Рассказываем, кому положен ковидный сертификат и как долго он действует

С понедельника, 21 февраля, южноуральцы с антителами после коронавируса могут оформить ковидный сертификат с QR-кодом. ИА «Первое областное» узнало, как это сделать, кому положен сертификат и как долго он будет действовать.

КОМУ ПОЛОЖЕН СЕРТИФИКАТ

Антитела — это белки, которые защищают организм человека от повторного заражения коронавирусом. Приобрести их можно после болезни или прививки, но со временем уровень антител сходит на нет.

До сих пор при выдаче сертификата наличие антител не учитывали. QR-код выдавали по факту болезни или прививки. И поэтому те, кто болели коронавирусом бессимптомно и под видом ОРВИ, оставались без этого важного документа. Но теперь они могут его получить.

Правда, есть ограничения.

QR-код при наличии антител не дают, если у человека уже есть действующий ковидный сертификат, который выдали после прививки или после болезни.

КАКОЙ УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ НУЖЕН

Уровень антител для получения сертификата значения не имеет. Главное, чтобы он превышал референсные значения, по которым лаборатория может увидеть, что они есть.

Также стоит иметь в виду, что во время болезни организм вырабатывает два вида антител к коронавирусу. Иммуноглобулин M (IgM) говорит о том, что болезнь находится в острой стадии. А иммуноглобулин G (IgG) отражает уровень защитных антител — на них и нужно сдать кровь.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ

Пройти обследование бесплатно в своей поликлинике, увы, не получится. Кровь на антитела можно сдать только в частной лаборатории. Главное, перед сдачей анализа уточните, передает ли лаборатория положительный результат теста на «Госуслуги».

Мы позвонили в две крупные лаборатории города, чтобы узнать, готовы ли они оказать такую услугу. Девушки-операторы заверили журналиста, что положительный результат теста на «Госуслуги» передается автоматически, однако перед анализом лучше еще раз напомнить о вашем желании получить QR-код оператору.

Антитела сегодня можно проверить, сдав качественный и количественный анализ. Качественный анализ дает ответ на вопрос, есть в организме антитела или их нет. Он дешевле и стоит от 855 рублей, вполне подходит для оформления сертификата.

Количественный анализ дороже — от 1250 рублей. С его помощью можно узнать уровень антител в цифрах. Для оформления сертификата это необязательно, но всегда интересно, так как человек может увидеть, сильная ли его защита.

КОГДА ПОЯВИТСЯ QR-КОД

Чтобы данные попали на «Госуслуги», вам будет нужно указать Ф.И.О., дату рождения, СНИЛС, данные полиса ОМС и данные паспорта. Возьмите эти документы, когда пойдете в лабораторию.

После передачи данных сертификат должен появиться в течение трех дней в личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Иммунизация COVID-19».

Кстати, сертификат можно получить и по старому тесту на антитела, но только в том случае, если с даты анализа прошло не более полугода.

КАК ДОЛГО ДЕЙСТВУЕТ

Сертификат, который выдан по результатам теста на антитела, будет доступен на двух языках — на русском и на английском. Срок его действия относительно небольшой — всего полгода.

Причем оформить сертификат после анализа на антитела можно всего лишь раз.

ЕСЛИ СЕРТИФИКАТ НЕ ПРИШЕЛ

Если сертификат не пришел, нужно повторно обратиться в лабораторию и уточнить, передали ли положительный результат анализа в Роспотребнадзор, а это ведомство — на портал «Госуслуги».