В Челябинской области 5110 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 14 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 25 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 5110 положительных результатов, среди заболевших — 891 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 232 тысячи 342 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.



Накануне из больниц выписаны 4679 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 175 тысяч 971 южноуралец. На лечении остаются 48 тысяч 363 человека, многие лечатся дома.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 16 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7946 южноуральцев.

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