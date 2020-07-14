Рособрнадзор назвал предварительные результаты ЕГЭ

Средний балл вырос на экзаменах по географии и литературе.

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Первые предварительные результаты, ЕГЭ, который выпускники сдавали 3 июля были названы сегодня, 14 июля. По данным Рособрнадзора, несмотря на окончание учебного года в удалённом формате средний балл по некоторым предметам вырос. В их числе география и литература, рассказал на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.



«Количество участников ЕГЭ по географии снизилось, но средний тестовый балл вырос на 2,9. Дистанционное обучение конечно было вызовом, но, как правило. четвертая четверть для выпускников 11-х классов — это подготовка к экзаменам. В этом году ребята смогли акцентировать внимание на тех предметах, которые они сдают. У них было практически три месяца для интенсивной подготовки. На 4,3 процента выросло число высокобалльников по географии — это очень серьезный рост»,— цитирует Анзора Музаева «Российская газета».

На ЕГЭ по литературе количество участников уменьшилось по сравнению с прошлым годом, однако тестовый балл возрос на 2,9 балла. На 4,6% прибавилась и доля участников ЕГЭ, которые набрали от 81 до 100 баллов. Средний тестовый балл по информатике остался на уровне 61,19. Он идентичен прошлому году. Отметим, что 367 участников ЕГЭ удалено с экзаменов за нарушения, мобильные телефоны и шпаргалки.