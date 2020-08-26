Как выбрать онлайн-репетитора: чек-лист для родителей

7 вопросов, которые помогут удостовериться в компетентности специалиста.

В учебный год мы входим в привычном режиме — школы будут работать в очном формате. Однако школьных уроков для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ не всегда достаточно. Если ученик сильно отстаёт от программы или, наоборот, хочет получить за экзамен высокие баллы, то ему может потребоваться помощь репетитора. Переход в онлайн открыл новые возможности для выбора преподавателей. Теперь дети и их родители не скованы географическим фактором, учитель может жить в другом районе города, соседнем регионе или даже в другой стране!



Специально для читателей «Первого областного» эксперты образовательной компании MAXIMUM Education подготовили чек-лист по выбору онлайн-репетитора .

Предлагаем вашему вниманию 7 вопросов, которые нужно задать себе, чтобы удостовериться в компетентности специалиста.

1. Хорошо ли преподаватель знает предмет?

В любом городе есть люди, которые будут рады подготовить вашего ребёнка к ЕГЭ и ОГЭ вне зависимости от того, обладают ли они достаточным уровнем знаний. Часто репетиторством подрабатывают студенты, которые сами не смогли хорошо сдать экзамен.

Родителям нужно убедиться, что преподаватель знает материал. Задайте ему несколько вопросов: «Какое задание в ЕГЭ по математике вам кажется самым сложным?», «А что вы советуете ученикам, которые боятся сочинения в русском языке?». Если ответы на эти общие вопросы будут развёрнуты, преподаватель будет использовать термины из своего предмета, ссылаться на критерии и расскажет про свой педагогический опыт, то это хороший знак.

Есть еще один действенный метод. Если онлайн-репетитором является студент, спросите его о собственном результате ЕГЭ и попросите подтверждение (скрин с сайта). Не факт, что сдавший экзамен на высокий балл будет отличным репетитором, но так вы сможете удостовериться в том, что с вашим ребенком будет заниматься репетитор, который сам хорошо сдал экзамен.

Кстати, многим ученикам проще понять репетитора, который говорит на том же языке и сам прошел через ЕГЭ.

2. По каким материалам работает репетитор?

Изменения в экзаменах происходят каждый год, поэтому убедитесь, что преподаватель отслеживает их, хорошо знает формат экзамена.



Очень хорошо, если онлайн-репетитор сможет озвучить вам статистику выполнения того или иного номера в ЕГЭ. Это важно знать, чтобы понимать, в каких заданиях ученики традиционно делают ошибки и на что репетитор будет делать упор при работе с вашим ребёнком.

Изменения в ЕГЭ и ОГЭ публикуют в конце августа на официальном сайте ФИПИ. Спросите у репетитора, знает ли он об этом, может ли коротко поведать об изменениях вам. Если онлайн-репетитор узнает об августовских изменениях в ЕГЭ от вас — это серьёзный повод задуматься.

3. Комфортно ли ученику на уроке?

После первого занятия пообщайтесь с ребёнком. Задавать вопрос «Тебе понравилось?» не нужно, большинству учеников тяжело понять, что именно было хорошо или не очень. Лучше сконцентрировать внимание ребёнка на других моментах: «Много вопросов ты задавал преподавателю?». Если да, значит, преподаватель нашел контакт с ребенком. «Что ты чувствовал, если допускал ошибку, и как на нее реагировал преподаватель?». Если ребёнок не допустил ни одной ошибки, то чему же он научился на таком занятии? «Что тебе запомнилось? Что вы вообще проходили?» — последний вопрос. Если ребёнок смог ответить на него внятно, значит, урок имел эффект.

Если ребёнок не может сказать или говорит, что они с репетитором «решали вариант», скорее всего в памяти осталось не так много, как должно быть.

4. Умеет ли преподаватель вести онлайн-уроки ?

Онлайн-урок — это не просто говорящая голова, которая появляется раз в неделю и что-то рассказывает. Преподаватель должен уметь вовлекать ученика в урок и удерживать его внимание. Метод проверки прост: ненадолго зайдите в комнату, где занимается ребенок, и послушайте, кто больше говорит: ученик или преподаватель? Если ребёнок по большей части молчит и скучает, значит, преподаватель читает лекцию. Подготовиться к экзаменам с помощью лекций затруднительно и вообще вряд ли возможно.

5. Использует ли преподаватель дополнительные возможности?

Современные платформы позволяют хорошо визуализировать материал. Если очно репетитор может заниматься с ребенком по распечаткам, то в онлайн нужно приложить больше усилий. Zoom или Skype позволяют демонстрировать свой экран, включать презентацию и даже рисовать на интерактивной доске. Хороший преподаватель обязательно будет использовать эти возможности.

6. Есть ли у преподавателя учебный план?

Преподаватель не должен решать по ходу урока, чем они с учеником будут заниматься. Во-первых , программа должна строиться в соответствии с уровнем ученика, поэтому важно, чтобы репетитор провел входную диагностику знаний. Во-вторых , она должна охватывать все темы экзамена. В-третьих , преподаватель обязательно должен каждые два месяца замерять прогресс, чтобы убедиться, что у ученика есть положительная динамика. Поэтому родителю периодически нужно задавать ученику и репетитору вопросы о том, как идет подготовка и может ли репетитор подтвердить ее эффективность цифрами.

7. Какие гарантии дает репетитор?

Если преподаватель обещает 90+ по математике с нуля, то чем он может это подтвердить? Ведёт ли он статистику, может ли продемонстрировать отзывы своих учеников и поделиться их результатами? Это не очень удобный вопрос, но задать его нужно, чтобы быть спокойным за будущее своего ребёнка.

Выбирать онлайн-репетитора трудно, но самое главное — не пускать это на самотёк. Вы имеете полное право задавать вопросы человеку, который берет на себя ответственность за подготовку вашего ребёнка к экзаменам.

Удачи!