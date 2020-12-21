Алексей Текслер наградил волонтеров за помощь землякам в пандемию

Шестьдесят добровольцев получили почетные грамоты

«Пандемия стала большим испытанием для всех. Во многом вся наша работа — это один большой ответ на этот вызов. Мы постоянно на ходу адаптируемся к новым условиям, к новым ограничениям, принимаем решения, делаем это динамично, каждый день оказываем помощь тому, кто в этом нуждается. Акция „Мы вместе“ стала для нас для всех хорошей поддержкой. По сути это одна большая народная инициатива, когда люди разных профессий, люди, которые в обычной жизни, может быть, даже не сталкивались с волонтерством, приняли решение помочь тем, кто больше всего в этом нуждался. И в этом самая большая ценность акции»,

— заявил губернатор Алексей Текслер во время торжественной церемонии.

В понедельник, 21 декабря, глава региона Алексей Текслер наградил добровольцев, которые принимали участие в акции взаимопомощи «Мы вместе». Шестьдесят человек, которые бескорыстно помогали своим землякам в пандемию, получили грамоты.

Организованная по инициативе президента России всероссийская акция «Мы вместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников. Добровольцы доставляют лекарства и продукты. Юристы и психологи дают бесплатные консультации, а тысячи партнеров акции предоставляют свои услуги и товары.