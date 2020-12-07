Новогоднюю иллюминацию в Челябинске запустят 10 декабря

Некоторые световые объекты уже запущены.

Новогодняя иллюминация украсит Челябинск в конце этой рабочей недели. Некоторые световые объекты уже запущены. Подробнее сегодня, 7 декабря, во время аппаратного совещания рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Все объекты иллюминации, которые были использованы в сезоне 2019/2020, запущены и функционируют, в том числе светомузыкальный тоннель на улице Кирова. Он работает в полном объеме с музыкальным сопровождением. По новым объектам активно идут работы. Например, за прошедшие выходные дни запущены люстра и подсветка на Театральной площади и ёлка из шаров на Алом Поле. Все работы планируем завершить к четвергу, 10 декабря»,— доложил чиновник.

По данным пресс-службы Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, на сегодняшний день праздничная иллюминация уже украсила следующие улицы: Курчатова, Энгельса, Чичерина, Овчинникова, Цвиллинга, Доватора и Братьев Кашириных. Преобразилась и площадь Революции: в её украшении использовалась только новая иллюминация. Исключение — фонтан, знакомый челябинцам с прошлого года.