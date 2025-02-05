Алексей Текслер и Вероника Скворцова обсудили модернизацию здравоохранения в атомных городах

Руководитель ФМБА побывала с визитом в Челябинской области

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова провела среду, 8 февраля, в Снежинске. Она осмотрела здесь ряд медицинских объектов и провела рабочую встречу с губернатором Челябинской области. Стороны обсудили вопросы модернизации здравоохранения в атомных городах, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Снежинске Алексей Текслер и Вероника Скворцова посетили детскую городскую поликлинику, где ФМБА и ГК «Росатом» провели реконструкцию, которая позволила разделить потоки здоровых детей и детей с признаками ОРВИ, создать открытую регистратуру и организовать работу амбулаторной диспетчерской службы — время дозвона в поликлинику сократилось с 20—30 минут до 10 секунд.

Кроме того, гостям показали новый модульный корпус приемного отделения, Центр онкологической помощи, а в горбольнице — новое медоборудование.

«У нас в регионе большое количество учреждений ФМБА, причем разнонаправленных, это не только медицинские организации, но и исследовательские центры. Важно совместно развивать их. За последние пять лет очень многое сделано. В Снежинске реализован проект модернизации приемного покоя по вашему поручению. Сейчас он масштабируется на всю страну. Сегодня обсудили с вами реализацию подобного проекта в Озерске, но в более расширенном формате», — обратился к главе ФМБА Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что область активно решает проблему рабочих кадров. Закрытым городам важно увеличивать число целевиков и создавать условия для их работы. Для этого совместно с градообразующими предприятиями ЗАТО регион реализует различные программы по улучшению жилищных условий.

Вероника Скворцова перечислила направления, по которым сегодня развивается медицина ЗАТО.

Так, в рамках двустороннего соглашения ФМБА и госкорпорации «Росатом» уже четвертый год реализуется программа, благодаря которой на условиях софинансирования проводится дополнительная реконструкция и капитальный ремонт организаций первичного звена здравоохранения: взрослых и детских поликлиник, женских консультаций.

«Мы создаем центр промышленной медицины, сети цифровых травмпунктов на производстве с возможностями телемедицинских консультаций в режиме реального времени и ряд других проектов. В Озерске и Снежинске развиваются сосудистые центры, онкологическая служба, меняются поликлиники, становятся действительно бережно относящимися к пациентам, без очередей, сделанные по всем необходимым принципам открытых пространств. Здесь внедрены единые электронные документообороты, электронная медицинская карта пациента», — рассказала Вероника Скворцова.