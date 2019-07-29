Алексей Текслер и Наталья Котова обсудили проблемы Металлургического района

Напомним, что именно здесь свое детство провел глава региона.

Сегодня, 29 июля, Алексей Текслер вместе с Натальей Котовой совершили рабочую поездку по Металлургическому району Челябинска.

Первой остановкой для главных лиц города и области стал местный бассейн «Строитель». Как отметил Алексей Текслер, здесь произошли серьезные изменения со времени его последнего визита сюда еще в детстве. Недавно бассейн стал частью национального проекта, благодаря чему была начата его реконструкция, которую и застал глава региона.

Затем Алексей Текслер и Наталья Котова проверили, как идут работы по строительству нового стадиона с искусственным покрытием напротив школы №94. Тренироваться на нем смогут не только учащиеся школы, но и местные жители, которые хотят заниматься спортом. Несмотря на то, что работы только начались, Алексей Текслер распорядился, чтобы стадион был готов к сентябрю этого года. Однако впечатление было испорчено жутким запахом во дворе школы. Как выяснилось, источником зловония оказались городские очистные сооружения, расположенные в Металлургическом районе. Глава региона поручил Наталье Котовой решить эту проблему, которая беспокоит местных жителей уже не первый год.

Последней остановкой стал Челябинский металлургический комбинат «Мечел». Для Алексея Текслера это очень важное место. Его отец проработал здесь почти 25 лет. Кроме проверки продукции комбината, глава региона также пообщался с его работниками. Там же он принял решение снизить транспортный налог на 30 процентов.

Также главы региона и города провели пресс-конференцию для жителей района. Там Наталья Котова рассказала о ближайших планах на благоустройство парка Тищенко, а также двух скверов на улице Байкальской, на ремонт которых выделено 12,5 миллионов рублей. Кроме того, Алексей Текслер ответил на вопросы по строительству конгресс-холла на реке Миасс. По его словам, для окончания работ будут привлечены средства частных инвесторов, а начало строительства набережной начнется уже в этом году.