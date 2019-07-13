Алексей Текслер дал старт автопробегу «Урал»

Мероприятие было организовано в честь 75-летия со дня выпуска первого грузовика миасским заводом.

Сегодня, 13 июля, Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в Миасс, чтобы дать старт автопробегу грузовых автомобилей «Урал» и лично познакомиться с новыми моделями. Поездка главы региона выдалась интересной и насыщенной.

Алексей Текслер поздравил участников мероприятия и работников завода с праздником, с 75-летием со дня выпуска первого автомобиля «Урал». Также глава региона отметил успехи предприятия: «Урал» все эти годы не переставал расти, развиваться и создавать новые, более универсальные модели. Это стремление становиться с каждым днём лучше и повлияло на то, что теперь эти автомобили стали визитной карточкой машиностроения Челябинской области.

«Дорогие друзья, 75 лет назад из ворот этого завода вышел первый уральский автомобиль, вышел и сразу отправился на фронт приближать нашу победу. С тех пор прошло много лет, но завод по-прежнему работает, развивается. Около полутора миллиона автомобилей вышла с конвейера Уральского автомобильного завода. Вашу технику знают во многих странах мира, почти на всех континентах. Машина работает и на бездорожье, и в любых других условиях. Самое важное, что у завода есть планы развиваться, двигаться вперёд, появляется новая линейка автомобилей. Мы говорим о перспективе сборки принципиально новых машин», — отметил глава региона.

Алексей Текслер также добавил, что Челябинская область непременно будет поддерживать развитие Уральского автомобильного завода.

«Сегодня мы даём старт автомобильному пробегу. Наши машину пройдут по бездорожью больше тысячи километров. Уверен, что и участники пробега, и техника не подведут», — заявил глава Челябинской области.

Глава региона решил сам протестировать новые модели грузовых машин. Прокатившись на новеньком «Урале», он отметил, что машина легка в управлении. После чего Алексей Текслер дал старт самому автопробегу: «В добрый путь!».