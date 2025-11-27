Алексей Текслер: «Без транспортной доступности невозможен современный город»

Губернатор Челябинской области принял участие в стратсессия на форуме «Города России»

Сегодня, 27 ноября, губернатор Челябинской области работал в Екатеринбурге. Там стартовал IX Общероссийский форум «Города России», который собрал на своей площадке 7200 представителей из 65 субъектов страны. Главные итоги поездки — в материале ИА «Первое областное».

Одним из ключевых событий форума стала стратегическая сессия «Города России — опора страны: технологии лидерства для достижения национальных целей». В ней приняли участие полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Управления президента РФ по внутренней политике Михаил Котлов, замминистра экономического развития России Святослав Сорокин, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, а также главы городов и представители деловых объединений страны.





«Необходимо развивать малый и средний бизнес, чтобы создавались рабочие места и у людей появлялось ощущение стабильности. Нужно привлекать инвесторов, чтобы открывать новые производства. Параллельно нужно развивать инфраструктуру. В том числе помогать муниципалитетам с подготовкой проектной документации», — сказал Артем Жога.

Полпред призвал региональные власти помогать небольшим муниципалитетам в этой работе.

Губернатор Алексей Текслер, выступая на сессии, рассказал, какими должны быть города будущего. По словам главы региона, упор необходимо сделать на комфорт человека и семьи. Необходимо создавать новые общественные пространства, повышать уровень медицины, ЖКХ и доступность транспорта.

«Особый упор мы сделали на развитие транспорта. Транспортная доступность — это очень важная история. Без нее современный город невозможен. Есть разные концепции, но в любом случае, вопрос доступности является ключевым», — отметил губернатор.





Также глава региона рассказал о реформе местного самоуправления. Так, в марте этого года были приняты областные законы о преобразовании 23 муниципальных районов в округа.

Алексей Текслер отметил важность сильных муниципальных команд для реализации нацпроектов. По словам губернатора, это ключевой фактор успеха. Больше 80% нацпроектов реализуются через муниципалитеты. Поэтому важно, чтобы управленческие команды работали эффективно, в том числе в связке с региональной властью.

Также в рамках форума Челябинск и Далянь стали городами-побратимами, подписав соглашение о сотрудничестве.