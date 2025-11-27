Челябинск и Далянь стали городами-побратимами

Стороны подписали соглашение о партнерстве в разных сферах

Челябинск и китайский Далянь стали городами-побратимами. Соглашение об установлении отношений дружбы и сотрудничества было подписано 27 ноября на полях форума «Города России» в Екатеринбурге. Церемония прошла в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Документ предусматривает развитие партнерства между южноуральской столицей и городом в провинции Ляонин в самых разных сферах.

Весной южноуральская делегация во главе с Алексеем Текслером посетила Далянь. В ходе поездке они побывали на заводе по производству спецсталей для космоса, авиации, ядерной энергетики и других высокотехнологичных секторов. Тогда глава региона заявил, что региону важно установить прочные деловые контакты с китайским предприятием.