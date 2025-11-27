Алексей Текслер отметил важность сильных муниципальных команд для реализации нацпроектов

Губернатор выступил на главной стратсессии форума «Города России»

Сильные муниципальные команды — это ключевой фактор успеха реализации национальных проектов. Такое заявление губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал на форуме «Города России», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Глава региона отметил, что больше 80% нацпроектов реализуются через муниципалитеты. Поэтому важно, чтобы управленческие команды работали эффективно, в том числе в связке с региональной властью.

«Сильные управленческие команды — это залог сильного муниципалитета. Причем я имею в виду не только администрацию. Во многих муниципалитетах есть градообразующие предприятия, некоммерческий сектор, активный, эффективный. То есть управленческие команды — это связка всех сил, которые двигают муниципалитет», — сказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что нужно не бояться идей.

«Я всегда приветствую инициативного главу, стараюсь помогать в реализации их проектов», — отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области завершено преобразование муниципальных районов в округа. Переход на одноуровневую систему власти в территориях практически завершен. С избранием новых глав преобразование будет закончено. Это позволило снять дублирующие функции, сократить выборные процессы. Скорость принятия решений увеличилась. Кроме того, удалось обеспечить равномерное развитие муниципалитетов.

«В будущем будет стоять вопрос о том, чтобы большая доля налогов распределялась именно на местах. У нас больше 40% от основного бюджета идет в муниципалитеты, это и дополнительные вливания в различные сферы. Я считаю, что уделять внимание муниципальному уровню — это одна из главнейших задач, которая стоит перед любым губернатором», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также сказал, что в рамках муниципальной реформы был увеличен норматив обеспеченности кадрами на местах.