Алексей Текслер представил мегаполис будущего на форуме «Города России»

Он должен быть ориентирован на человека и семью

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер участвует в главной стратегической сессии форума «Города России» в Екатеринбурге. Его девиз в этом году — «Технологии лидерства». Глава региона заявил, что современные города должны быть ориентированы на человека и семью, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Много факторов, без которых невозможно себе представить современный город. Это качество ЖКХ, экологии, здравоохранения. Конечно, вопросы безопасности. Очень важно, чтобы в городе хотелось создавать семью, чтобы следующие поколения мечтали жить в нем, чтобы вся инфраструктура работала на идею создания семьи и рождения детей. Это сегодня самое важное», — сказал глава региона.





Отвечая на вопрос о городе будущего, Алексей Текслер отметил цифровизацию и искусственный интеллект. По словам главы региона, в будущем участвовать в жизни города сможет каждый пользователь смартфона.

«Это такой платформенный формат принятия решений и решения проблем в городской среде. Это то, чем мы уже сейчас занимаемся», — пояснил губернатор.

Форум появился в 2016 году. Эксперты из разных городов обсуждают эффективное управление территорией, экономику муниципалитета, работу власти, бизнеса и общества, туризм и привлекательность населенных пунктов, создание комфортной среды для жителей, человеческий капитал.





Форум проходит под патронажем министерства экономического развития России. Организаторы: администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок, Союз российских городов.