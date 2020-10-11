В Челябинской области 97 человек заразились коронавирусом за сутки

Шесть пациентов скончались.

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На утро 11 октября в Челябинской области официально зарегистрировано 17780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки заболели 97 человек, 9 из них — школьники. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«В инфекционных отделениях городских больниц остаются 3852 пациента. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

За сутки выписали 11 человек, всего с начала пандемии коронавируса вылечилось 13363 пациента. Школ и классов, закрытых на карантин из-за COVID-19, в регионе нет.

«За минувшие сутки умерло 6 человек. От COVID-19: пациентка, 66 лет; пациентка, 80 лет. От других причин: постинфарктный кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 85 лет; диффузный кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 87 лет; инфаркт мозга при гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца (ковид сопутствующий) — пациент, 63 года; сахарный диабет, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 70 лет»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии медики Челябинской области провели 681120 исследований на коронавирус, за последние сутки тест взяли у 6246 южноуральцев.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает о том, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. Появление в общественном месте без маски может привести не только к административной ответственности, но и к заболеванию.