Александр Бастрыкин поручил проверить стройку в Челябинском городском бору

В СК России усомнились в законности выдачи разрешения на проведение работ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Петру Решетникову проверить стройку в Челябинском городском бору. Следователи должны проверить, законно ли были выданы разрешения на проведение таких работ. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В региональных средствах массовой информации сообщалось об обращении местного депутата в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц, ответственных за выдачу разрешения на строительные работы в челябинском бору. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомств», — говорится в сообщении на сайте СКР.

Ранее мэрия Челябинска не продлила разрешение на строительство высотных зданий на месте бывшего спорткомплекса «Полет» на границе с Челябинским городским бором. Работы вела компания «Техсервис». В администрации сообщали, что компания должна была приступить к стройке в 2017 году, но она так и не началась. Поэтому с фирмой разорвали отношения.

Рядом с «Полетом» планируют построить квартал с гостиничными апартаментами, спортивными объектами, ресторанами и коммерческими помещениями. В ноябре в бору огородили стройплощадку. В начале этого года там начали активно демонтировать корпус спорткомплекса «Полет».

В феврале 2022 года Челябинский областной суд прекратил производство по иску юриста Владимира Казанцева о трех земельных участках возле спортивного комплекса «Полет». Экоактивист пытался оспорить решение гордумы о назначении участков для размещения спортивных и деловых объектов, но ему отказали.

Застройщики активно пытаются освоить территорию возле Челябинского городского бора. Через дорогу построили элитный ЖК «Лесопарковый», вплотную к лесу возвели жилой комплекс ParkCity.

Также чуть дальше, на улице Худякова, могут застроить территорию бывшего профилактория «Солнечный». Комплекс зданий выкупил на торгах за 248 млн рублей Николай Серсков, являющийся собственником компании «Никс» (застройщик ЖК «Ярославский», «Квартал 02», Fenix de Luxe, «Смолинский», Alt).