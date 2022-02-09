Новую концепцию застройки возле Челябинского бора представят к весне

Суд прекратил спор о земельных участках рядом со спорткомплексом «Полет»

Челябинский областной суд прекратил производство по иску юриста Владимира Казанцева о трех земельных участках возле спортивного комплекса «Полет». Речь о территории рядом с границей Челябинского городского бора. Экоактивист пытался оспорить решение гордумы о назначении участков для размещения спортивных и деловых объектов. На этом месте компания «Весна» планирует строить высотные дома. Юрист намерен оспаривать решение суда.

«Судом принято решение о прекращении производства по иску в части требований, касающихся трех земельных участков. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, так как территориальные зоны полностью соответствуют функциональным зонам, установленным генеральным планом», — заявили в пресс-службе областного суда.

Возле спорткомплекса «Полет» планируют построить четыре 24-этажных здания с апартаментами гостиничного типа и зонами спорта и отдыха. Разрешения на строительство комплексов уже получены. Застройщиком выступает компания «Весна» (связана с семьей депутата Госдумы Олега Колесникова).

Как сообщила ИА «Первое областное» руководитель Екатерина Цветкова, девелопер готов отстаивать свои интересы в апелляционной инстанции. Сейчас компания переделывает концепцию застройки территории — планируется изменить этажность будущих построек. Окончательный вариант будет готов в марте — апреле. Судебное разбирательство не помешает процессу.

«После корректировки концепции будет изменена проектная документация. Локация значимая, потому подходим со всей ответственностью. Итоговый вариант мы будем готовы представить публично в течение одного-полутора месяцев. Не будет изменения параметров проекта. Разрешения на строительство, которые были получены, технико-экономические параметры сохранятся. Будет изменена этажность, изменится композиция застройки, будет переосмыслено дворовое пространство, парковочные площади, будут новые решения по коммерческим объектам», — рассказала Екатерина Цветкова.

Застройщики активно пытаются освоить территорию возле Челябинского городского бора. Через дорогу построили элитный ЖК «Лесопарковый», вплотную к лесу возвели жилой комплекс ParkCity. Любая стройка в этом месте вызывает активные протесты экоактивистов.

Также чуть дальше, на улице Худякова, могут застроить территорию бывшего профилактория «Солнечный». Комплекс зданий выкупил на торгах за 248 млн рублей единственный участник Николай Серсков, являющийся собственником компании «Никс» (застройщик ЖК «Ярославский», «Квартал 02», Fenix de Luxe, «Смолинский», Alt).