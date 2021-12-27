В Челябинске рядом с городским бором могут развернуть новую стройку

Компания «Никс» освобождает комплекс «Солнечный» от арендаторов

Новый собственник уведомил свыше 30 организаций гостинично-офисного комплекса «Солнечный», который расположен на границе с городским бором по адресу Худякова, 18, о расторжении договоров аренды. Помещения арендаторы должны освободить до конца года.

Комплекс зданий бывшего профилактория выкуплен на торгах за 248 млн рублей единственным участником Николаем Серсковым, являющимся собственником компании «Никс» (застройщик ЖК «Ярославский», «Квартал 02», Fenix de Luxe, «Смолинский», Alt). Аукцион состоялся в октябре, однако уведомления о выселении арендаторы получили только в середине декабря.

Среди крупных арендаторов — гостиница «Солнечная», которая размещается в здании бывшего профилактория с 2009 года и включает 65 номеров на 170 мест. Постояльцами ее были преимущественно детские и юношеские спортивные команды, также номера арендовали семьи с детьми с ОВЗ, которые приезжали на диагностику и консультирование, прохождение медкомиссии и различные мероприятия, организуемые в Областном центре диагностики и консультирования (ОЦДиК) на Худякова, 20.

«С особыми детками у нас останавливались целыми семьями, что было для них очень удобно, потому что на комиссию или другие мероприятия они ходили пешком, мы находились рядом с центром диагностики. Более десяти лет мы сотрудничаем с региональным отделением Всероссийского общества слепых: помимо размещения в наших номерах, организуем доставку еды, создаем все необходимые комфортные условия для проживания у нас. Номера у нас бронировали всегда заранее по доступным ценам — 550 рублей в сутки с человека, таких цен уже давно нет ни в одной гостинице Челябинска», — говорит управляющая гостиницей «Солнечная» Анна Абдряхимова.

По ее словам, на январь 2022 года было забронировано много номеров, но получили уведомление от нового собственника, что до конца года все арендаторы комплекса должны освободить здание.

«Для нас это стало полной неожиданностью. В короткий срок организовать переезд, тем более в новогодние праздники, очень тяжело. Принято решение — мы переезжаем в здание бывшей гостиницы „Городки“ по адресу Омская, 54. Переезжаем в полном составе, не сокращаем ни одного человека, наша цель — сохранить бизнес. Но придется непросто, поскольку аренда новых помещений будет выше: появились дополнительные коммунальные платежи, придется организовать собственную охрану здания, — а это все дополнительные траты», — говорит Анна Абдряхимова.

Управляющая уверена, что на новом месте бизнес потеряет часть постоянных клиентов, поскольку выбор многих спортсменов был отчасти связан с непосредственной близостью стадиона им. Е. Елесиной, дворца спорта «Уральская молния», лыжного комплекса. Где будут останавливаться отныне дети с ОВЗ — тоже непонятно. Хотя поблизости и есть другие гостиницы, но стоимость номеров в них недоступна для семей с особыми детьми. Гостиница проработает на прежнем месте только до 20 января 2022 года.

Накануне здание бывшего профилактория покинула частная школа «Пеликан», которая арендовала помещение более десяти лет.

«Ни одного человека нашей компании вы не встретите в этом здании, мы переехали. Теперь арендуем площади в другом здании, которое расположено недалеко», — сообщила представитель частной школы.

О срочном переезде уведомили родителей частного детского сада «Сказочная страна», который располагался в здании бывшего профилактория порядка восьми лет.

«Родители отнеслись с пониманием, расторжения договоров с садиком не было. Мы уже переехали, теперь принимаем деток на новых площадях, хотя, конечно, мы столько лет проработали именно там, что все привыкли», — говорит директор частного детского сада Галина Васильева.

Многие арендаторы переживают за будущее площадки, особенно за те реликтовые сосны, которые расположены на территории вблизи городского бора.

«Новым собственником стала известная строительная компания, которая возводит в городе новое жилье. Понятно, что им не нужно старенькое здание 70-х годов постройки, инвестор не заинтересован в его сохранении, поэтому освобождает помещения для сноса. Мы думаем, что построят здесь новый жилой многоэтажный комплекс. Но просим застройщика по возможности сохранить те реликтовые сосны и ели, которые есть на территории. Просто сердце не выдержит, если их вырубят. Мы столько лет наблюдали за ними из своих рабочих окон, мы сроднились с ними», — сообщил один из арендаторов на условиях анонимности.

В отделе маркетинга СК «Никс» подтвердили ИА «Первое областное» факт приобретения гостинично-офисного комплекса «Солнечный», но о дальнейших планах инвестора говорить отказались.

По данным публичной кадастровой карты, речь идет о земельном участке общей площадью 20,9 тыс. квадратных метров, на котором расположен комплекс зданий бывшего профилактория (четыре здания с отдельными кадастровыми номерами). Все участки имеют статус земель населенных пунктов. Их общая кадастровая стоимость составляет 8,7 млн рублей.





Если новый владелец земельного участка все-таки решит разместить жилой комплекс на территории выкупленного участка, то ему придется изменить целевое назначение земель, поскольку сейчас эти участки предназначены для размещения на этих землях исключительно нежилых зданий.

Для сравнения, поблизости находится известный ЖК «Гагарин Резидентс»: 16-этажный комплекс размещен на площади более 7 тыс. квадратных метров. Это высокорентабельный проект челябинского рынка недвижимости по продаже в собственность апартаментов премиум-класса.

«Строительство апартаментов только начинает развиваться в Челябинске, хотя для московского рынка недвижимости это давно известная история. Простыми словами, в таких жилых комплексах нет жилых объектов недвижимости, а есть апартаменты, которые по основным характеристикам эксплуатации схожи с коммерческой недвижимостью. Так, в апартаментах нельзя оформить прописку — это запрещено законом, коммунальные расходы иные, но зачастую именно такой формат жилья становится популярным, когда речь идет о конкретном месторасположении», — говорит эксперт в сфере рынка недвижимости Денис Стукалов.

По сути, возведение апартаментов освобождает застройщиков от многих технических согласований, которые необходимы при строительстве жилья, так как попадает под другие нормы и правила. К примеру, даже целевое назначение земельного участка менять в этом случае не потребуется.

Земельный участок под бывшим комплексом «Солнечный» в два раза больше по площади, чем у ЖК «Гагарин Резидентс», поэтому в перспективе, если территория будет определена под новую застройку, это станет новым высокодоходным проектом компании «Никс». Мы продолжим следить за развитием ситуации.