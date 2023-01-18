В Челябинске начали демонтировать спорткомплекс «Полет»

Здание находится возле городского бора

Девелоперская компания «Весна» начала демонтировать строительные конструкции бывшего спорткомплекса «Полет». Здание находится в аварийном состоянии. На его месте челябинский застройщик планирует возвести новый жилой квартал.

В ноябре по периметру строительной площадки, граничащей с Челябинским городским бором, по инициативе застройщика смонтировали высокий забор.





В декабре арендаторы помещений в СК «Полет» получили уведомления о необходимости покинуть здание до конца 2022 года.

«Все арендаторы получили уведомления о необходимости покинуть помещения до конца года. Уже началась подготовка к сносу, начали постепенно разбирать здание»,

— сообщают предприниматели в соцсетях.







В компании «Весна» подтвердили корреспонденту ИА «Первое областное», что рабочие приступили к демонтажу строительных конструкций. Застройщик не уточнил, сколько потребуется времени для полной расчистки территории.

В настоящее время в помещениях спорткомплекса гуляет ветер, металлические конструкции и бетонные блоки после демонтажа складируются вблизи аварийного здания.





Готовится освободить помещение последний арендатор автосервиса гаражного типа, расположенного с торца здания. Желающих поменять масло и свечи здесь уже не наблюдается. Припаркованные поблизости автомобили принадлежат отдыхающим в Челябинском городском бору.





«Весна» собирается снести аварийный корпус «Полета» в первом квартале 2023 года. На этом месте планируют построить квартал с гостиничными апартаментами, спортивными объектами, ресторанами и коммерческими помещениями. Как стало известно ИА «Первое областное», концепция проекта дорабатывается. Скорее всего, жилых домов на границе с бором не будет.





Ранее сообщалось, что возле спорткомплекса «Полет» собираются строить четыре 24-этажных здания с апартаментами гостиничного типа и зонами спорта и отдыха. Разрешения на строительство комплексов уже получены. По словам руководителя компании «Весна» Екатерины Цветковой, проект дорабатывается с учетом пожеланий жителей. Первоначальную концепцию готовило голландское архитектурное бюро. Теперь идеи нужно «приземлить на местную почву». Строительство многофункционального комплекса планируют начать в 2023 году.

Застройщики активно пытаются освоить территорию возле Челябинского городского бора. Через дорогу построен элитный ЖК «Лесопарковый», вплотную к лесу возвели ЖК «Гагарин Резиденс». Администрация Челябинска намерена заключить договор о комплексном развитии территории на месте бывшего профилактория «Солнечный». Он находится рядом с отелем ParkCity и бором.