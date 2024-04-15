Акцию «Открытка Победы» запустили в Миассе к 9 Мая

Поздравить бойцов СВО могут все желающие

В Миассе Челябинской области запустили общегородскую акцию «Открытка Победы», приуроченную к 79‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. До 7 мая включительно миасцы могут изготовить открытки или подписать уже готовые и передать их бойцам СВО, передают наши коллеги из издания «Миасский рабочий».

«Сегодня, когда враг, неприкрыто выступающий под знаменами и лозунгами неонацизма, снова у наших ворот, наш народ, как и 80 лет назад, вновь сплотился, чтобы противостоять этому злу. А наши отважные воины, не щадя себя, борются с ним, чтобы навсегда искоренить. Наш долг — поддерживать их как словом, так и делом»,— написали организаторы акции — волонтеры «ZOV Миасса» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Готовые открытки миасцы могут передать в Центр помощи военным «ZOV Миасса», в редакцию издания «Миасский рабочий» или в отделение «Единой России». Школы и детские сады могут передать открытки, изготовленные ребятами, через управление образования города.

Открытки передадут бойцам уже в мае во время очередной отправки гуманитарного груза на передовую.