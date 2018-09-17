/ 12 королев приняли участие в финале конкурса красоты «Рожденная побеждать»

Девушки-колясочницы получили титулы и подарки.

Конкурс красоты для девушек-колясочниц прошел в Челябинске. Мероприятие состоялось во второй раз, и, по словам организаторов, заявок было так много, что некоторые конкурсантки не смогли пройти в топ-12. Уникальность конкурса красоты «Рожденная побеждать» в том, что соревнования между участницами нет. Каждая из них становится победительницей, но в своей номинации, получает подарки и аплодисменты.

Идея в том, что все девочки должны быть дружны. Каждая из них номинирована, как королева, чувствует себя на высоте, получает призы, подарки, воодушевление, признание публики. — пояснила сайту «Первый областной» организатор Лариса Лунева.

Каждая из участниц мечтала оказаться перед жюри конкурса красоты. Все девушки воплотили желание в жизнь. Они говорят, что конкурс помог поверить в себя и реализовать потенциал.

Меня пригласила участвовать в конкурсе организатор. Были сомнения, но я все-таки решилась. Мы были на большом количестве мастер-классов, начиная от ухода за кожей и волосами, заканчивая тренингами по целеполаганию и нумерологии. Было здорово, я почувствовала себя Золушкой. — поделилась с сайтом «Первый областной» участница конкурса красоты Алина Хайруллина.

Главным информационным партнером конкурса красоты «Рожденная побеждать» стал медиахолдинг ОТВ. Советник генерального директора медиахолдинга Светлана Яремчук выступила членом жюри. Она впервые оказалась на таком мероприятии и осталась под большим впечатлением.

Сегодня вы мне подарили удивительный вечер. Это вечер талантов, удивительного жизнелюбия и безграничного счастья. Все должны видеть, как нужно любить жизнь, людей, как можно и нужно быть счастливой. — обратилась к участницам конкурса Светлана Яремчук.

Победительницы конкурса красоты «Рожденная побеждать»:

Королева элегантности — Дарья Майюк, Москва

Королева спорта — Алла Горлина, Сургут

Королева созидания — Лариса Ковалева, Челябинск

Королева обаяния — Алина Хайруллина, Челябинск

Королева счастья — Елена Волина, Челябинск

Королева музыки — Александра Морева, Тюмень

Королева жизни и любви — Ольга Яркаева, Ростовская область

Королева доброты — Людмила Анишина, Самара

Королева улыбки — Виолетта Журавская, Екатеринбург

Королева танца — Ольга Пасеева, Йошкар-Ола

Королева таланта — Татьяна Сибайкина, Челябинск

Королева дружбы — Марина Акулова, Курган

Посмотреть, как проходило мероприятие, можно на «Онлайн ТВ».