Алексей Текслер предложил на постоянной основе проводить международные межпартийные встречи

Сегодня губернатор Челябинской области выступил в качестве модератора круглого стола на форуме «ШОС+».

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В онлайн-режиме прошло заседание круглого стола «Межрегиональное социально-экономическое сотрудничество стран ШОС: межпартийный аспект» международного межпартийного Форума «ШОС+». Ранее проведение мероприятия планировалось в Челябинске, но формат встречи пришлось изменить из-за пандемии. Тем не менее Челябинская область выступила в роли основной площадки.

В ходе круглого стола стороны сошлись во мнении, что все столкнулись со схожими проблемами в период пандемии. Каждая из стран приняла свои меры поддержки населения и экономики. Губернатор Челябинской области внес предложение по поддержке региональных бюджетов на долгосрочную перспективу. В рамках проекта «народный бюджет» он предложил дать возможность жителям региона самостоятельно определить приоритеты, которые повлияют на распределение средств. Кроме того, Алексей Текслер предложил встречаться в подобном формате на регулярной основе.

«Уверен, наши страны и регионы справятся с вызовом пандемии, мы будем укреплять сотрудничество между регионами, развивать межпартийное взаимодействие. Необходимо создавать и поддерживать электронные площадки для такого общения. Активизация межпартийного взаимодействия позволит нам обмениваться опытом и находить новые решения для улучшения жизни наших граждан. Предлагаю проводить подобные диалоги на постоянной основе», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Добавим, что все предложения, прозвучавшие от представителей КНР, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Курганской и Оренбургской областей обобщат, после чего внесут в итоговый документ форума.