/ Более 50 мероприятий вошли в новогоднюю афишу Челябинска

От мастер-классов до дискотеки на льду — тут все.

Администрация города опубликовала афишу на новогодние праздники и каникулы. Мероприятия начнутся аж за две недели до Нового года и продлятся до 6 января. В обширном списке можно найти развлечение на любой вкус, возраст и ценовую политику.

Для юных челябинцев будет организовано и проведено множество утренников, спектаклей, концертов и елок, на которые можно будет попасть как бесплатно, так и за деньги. Посетить мероприятия можно будет детям разного возраста, будет утренники и спектакли даже для самых маленьких (1+).

Для самых отчаянных и коммуникабельных — 31 декабря в 23:00 на площади Революции будет организована праздничная программа. Массовый праздник и встреча Нового года среди кучи веселых, катающихся на аттракционах и горках людей — что может быть лучше?

Кроме того, стоит отметить, что в афише есть несколько праздничных дискотек прямо на катке в ЦПКиО им. Гагарина, организована приемная Деда Мороза, а также познавательные мероприятия, вроде игровой программы о новогодних приключениях в стране литературных героев, в одной из библиотек города.

Проведите праздничные дни активно, весело и с пользой!