От незаконных ларьков продолжают избавляться в Челябинске

Остальные объекты находятся на контроле ответственных лиц.

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В Челябинске продолжается демонтаж незаконно установленных и заброшенных торговых ларьков. Подобная работа производится еженедельно. О том, сколько помещений было демонтировано на прошлой неделе, в ходе аппаратного совещания рассказала заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«За предыдущую неделю мы демонтировали 17 незаконных стационарных торговых объектов. Это объекты, которые были грязными, заброшенными и деятельность не осуществляли. Эту работу продолжим и на этой неделе. Остальные объекты находятся на контроле»,— сообщила Надежда Рыльская.

Также она добавила, что за получением амнистии в плане задолженности обратились 428 человек, осуществляющих торговую деятельность. На прошлой неделе 199 из них уже погасили долги, и в скором времени с ними будут заключены договоры.

Напомним, в Челябинске уже давно ведётся работа по борьбе с незаконными ларьками. Сначала их сносили в городе, а затем от них очистили и подземные переходы. Власти Челябинска, как и многие горожане, считают, что подобные строения, расположенные почти на каждом шагу, уродуют город. Однако есть челябинцы и с противоположным мнением.