/ На месяц раньше срока закончится реконструкция челябинского аэропорта

Новый аэродром южноуральцы смогут увидеть уже в конце этого года.

Александр Юрчик накануне прибыл в Челябинск, чтобы проверить ход обновления местного аэропорта. Как отметил замминистра транспорта России, важная задача — закончить реконструкцию к саммитам ШОС и БРИКС — выполняется эффективно. Так, по предварительным подсчетам, стройку завершат на месяц раньше срока.

Новое здание терминала внутренних авиалиний уже можно разглядеть — работу с бетоном и металлическими конструкциями закончили. Видно и выходы для 4 телетрапов. Все это позволит увеличить пропускную способность аэровокзала до двух с половиной миллионов в год. Для людей будут созданы все необходимые условия: большие залы ожидания, кафе, магазины, vip-залы и залы для бизнес-класса.

Я хочу сказать, что развитие аэропорта на такой высокий уровень с некоторым запасом, с некоторой перспективой, даст нам возможность использовать его как серьезный региональный узел не только для челябинцев, но и для соседних областей. — отметил замминистра транспорта России.

После полной реконструкции аэродрома челябинский аэропорт получит новую категорию, которая позволит ему принимать самолеты в любую погоду. Финансирование проекта ведется из федерального бюджета.

Общая цифра федерального финансирования только в транспортной части превысит 6 миллиардов рублей. Мы проводили подробное совещание, выяснили, каким образом распределить эти средства. Первая часть их уже реализуется. Сейчас ведется реконструкция аэропорта. Даже с небольшим опережением графика! — подчеркнул Александр Юрчик.

При этом, отметил замминистра транспорта РФ, скорость реконструкции никак не скажется на ее качестве.