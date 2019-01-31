Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.1 -0.24 75.57 -0.31
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 11:40
Рост пособий и недоступные сайты. Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Рассказываем, какие решения федерального правительства вступили в силу.
/ На месяц раньше срока закончится реконструкция челябинского аэропорта

На месяц раньше срока закончится реконструкция челябинского аэропорта

Новый аэродром южноуральцы смогут увидеть уже в конце этого года.
сегодня в 10:07
  |  Общество

Александр Юрчик накануне прибыл в Челябинск, чтобы проверить ход обновления местного аэропорта. Как отметил замминистра транспорта России, важная задача — закончить реконструкцию к саммитам ШОС и БРИКС — выполняется эффективно. Так, по предварительным подсчетам, стройку завершат на месяц раньше срока.

Новое здание терминала внутренних авиалиний уже можно разглядеть — работу с бетоном и металлическими конструкциями закончили. Видно и выходы для 4 телетрапов. Все это позволит увеличить пропускную способность аэровокзала до двух с половиной миллионов в год. Для людей будут созданы все необходимые условия: большие залы ожидания, кафе, магазины, vip-залы и залы для бизнес-класса.

Я хочу сказать, что развитие аэропорта на такой высокий уровень с некоторым запасом, с некоторой перспективой, даст нам возможность использовать его как серьезный региональный узел не только для челябинцев, но и для соседних областей. — отметил замминистра транспорта России.

После полной реконструкции аэродрома челябинский аэропорт получит новую категорию, которая позволит ему принимать самолеты в любую погоду. Финансирование проекта ведется из федерального бюджета.

Общая цифра федерального финансирования только в транспортной части превысит 6 миллиардов рублей. Мы проводили подробное совещание, выяснили, каким образом распределить эти средства. Первая часть их уже реализуется. Сейчас ведется реконструкция аэропорта. Даже с небольшим опережением графика! — подчеркнул Александр Юрчик.

При этом, отметил замминистра транспорта РФ, скорость реконструкции никак не скажется на ее качестве.

Общество
Пассажиропоток аэропорта в Челябинске вырос почти на 10%
23.01.2019
Пассажиропоток аэропорта в Челябинске вырос почти на 10%
Общество
10 новых рейсов появятся в челябинском аэропорту
10.01.2019
10 новых рейсов появятся в челябинском аэропорту
Общество
Первый этап реконструкции аэродрома заканчивается в челябинском аэропорту
25.12.2018
Первый этап реконструкции аэродрома заканчивается в челябинском аэропорту
Происшествия
Челябинский аэропорт экстренно принял самолет из Махачкалы
10.12.2018
Челябинский аэропорт экстренно принял самолет из Махачкалы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
«АльфаБанк» погасит кредиты клиентов, пострадавших из-за взрыва дома в Магнитогорске
сегодня в 14:30
«АльфаБанк» погасит кредиты клиентов, пострадавших из-за взрыва дома в Магнитогорске
Общество
Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости
сегодня в 14:18
Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости
Общество
Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей
сегодня в 13:51
Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей
Общество
Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка
сегодня в 12:33
Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка
Общество
Трое челябинских предпринимателей борются за национальную премию
сегодня в 12:27
Трое челябинских предпринимателей борются за национальную премию
Происшествия
Свидание не удалось: ухажер с сайта знакомств обокрал жительницу региона
сегодня в 12:19
Свидание не удалось: ухажер с сайта знакомств обокрал жительницу региона
Общество
Челябинцам рассказали, что делать с двойными квитанциями за отопление
сегодня в 11:18
Челябинцам рассказали, что делать с двойными квитанциями за отопление
Общество
«На первый, второй рассчитайся!»: население Челябинской области пересчитали
сегодня в 11:09
«На первый, второй рассчитайся!»: население Челябинской области пересчитали
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6