/ Госэкспертиза России одобрила проект реконструкции челябинского аэропорта

Изменения внесли, чтобы комплекс мог получить III категорию посадки.

Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект реконструкции челябинского аэропорта. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства в четверг, 7 марта.

Как уточняет пресс-служба Главгосэкспертизы России, проектно-сметная документация на реконструкцию объектов, расположенных на территории аэропортового комплекса «Баландино» одобрена после корректировки. Реконструкция осуществляется без прекращения его эксплуатационной деятельности.

Расположенный в 18 км от Челябинска международный аэропорт федерального значения «Баландино» обеспечивает авиационное сообщение региона с крупнейшими городами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья. В последние годы в ходе подготовки к саммиту стран-членов ШОС и другим крупным международным мероприятиям, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, было запущено несколько крупных проектов по модернизации инфраструктуры комплекса. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что с целью доведения до III категории посадки были внесены изменения в проект реконструкции объектов федеральной собственности аэропорта. Корректировка предусматривает оснащение аэродрома радиомаячной системой посадки, радиолокационной станцией обзора летного поля типа «Атлантика» с комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД «Вега», а также установку системы светосигнального оборудования.

Проектом запланированы установка светосигнального оборудования и оборудования радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электрорадиосвязи и метеообеспечения. Все вышеуказанные работы будут профинансированы из средств Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации. — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Также на средства из федерального бюджета будет проведена реконструкция искусственных покрытий рулежных дорожек и перрона, строительство уширения взлетно-посадочной полосы аэродрома обустройство водосточно-дренажной системы, строительство покрытий площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и другие работы.