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/ Госэкспертиза России одобрила проект реконструкции челябинского аэропорта

Госэкспертиза России одобрила проект реконструкции челябинского аэропорта

Изменения внесли, чтобы комплекс мог получить III категорию посадки.
сегодня в 12:24
  |  Общество

Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект реконструкции челябинского аэропорта. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства в четверг, 7 марта.

Как уточняет пресс-служба Главгосэкспертизы России, проектно-сметная документация на реконструкцию объектов, расположенных на территории аэропортового комплекса «Баландино» одобрена после корректировки. Реконструкция осуществляется без прекращения его эксплуатационной деятельности.

Расположенный в 18 км от Челябинска международный аэропорт федерального значения «Баландино» обеспечивает авиационное сообщение региона с крупнейшими городами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья. В последние годы в ходе подготовки к саммиту стран-членов ШОС и другим крупным международным мероприятиям, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, было запущено несколько крупных проектов по модернизации инфраструктуры комплекса. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что с целью доведения до III категории посадки были внесены изменения в проект реконструкции объектов федеральной собственности аэропорта. Корректировка предусматривает оснащение аэродрома радиомаячной системой посадки, радиолокационной станцией обзора летного поля типа «Атлантика» с комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД «Вега», а также установку системы светосигнального оборудования.

Проектом запланированы установка светосигнального оборудования и оборудования радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электрорадиосвязи и метеообеспечения. Все вышеуказанные работы будут профинансированы из средств Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации. — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Также на средства из федерального бюджета будет проведена реконструкция искусственных покрытий рулежных дорожек и перрона, строительство уширения взлетно-посадочной полосы аэродрома обустройство водосточно-дренажной системы, строительство покрытий площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и другие работы.

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Комментарии

Александра
13:02, 08.03.2019
Это же хорошая новость, значит, будет современный аэропорт и у нас в городе. Вот некоторые говорят зачем он нам, не летаем, а тем не менее самолеты в тай и турцию полные летят, в москву тоже битком. Так приятно же находиться в красивом современном здании аэропорта, а не в унылом постсоветском.

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