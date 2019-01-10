/ 10 новых рейсов появятся в челябинском аэропорту

Для развития авиаперевозок из Челябинска по поручению главы региона Бориса Дубровского была проведена работа по добавлению в перечень субсидируемых маршрутов нескольких рейсов из челябинского аэропорта. Список направлений, на субсидирование которых направят 285 миллионов рублей из федерального бюджета, утвердила Росавиация.
Открытие десяти новых рейсов — это новые возможности для южноуральцев и нашего бизнеса. Правительство Челябинской области в областном бюджете запланировало на субсидирование авиамаршрутов примерно 250 миллионов рублей на 2019 год. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Все направления, предложенные Челябинской областью, были добавлены Росавиацией. Это стало возможным, благодаря софинансированию правительства Челябинской области. Вот перечень всех новых рейсов:
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Челябинск — Казань
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Челябинск — Красноярск
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Челябинск — Ростов-на-Дону
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Челябинск — Самара
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Челябинск — Краснодар
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Челябинск — Нижневартовск
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Челябинск — Новый Уренгой
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Челябинск — Сургут
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Челябинск — Минеральные Воды
Кроме того, появится и новый рейс «Челябинск — Нарьян-Мар», который будет полностью субсидироваться федеральным бюджетом. Рейсы в Самару и Казань будут софинансироваться из бюджетов Самарской области и Республики Татарстан.
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю в течение года. Некоторые из них уже начали функционировать. На регулярной основе все рейсы будут функционировать с 1 апреля 2019 года. Перевозчиками являются авиакомпании «ЮВТ АЭРО», «Азимут» и «Руслайн».