/ 10 новых рейсов появятся в челябинском аэропорту

На регулярной основе они начнут функционировать уже в апреле.

Для развития авиаперевозок из Челябинска по поручению главы региона Бориса Дубровского была проведена работа по добавлению в перечень субсидируемых маршрутов нескольких рейсов из челябинского аэропорта. Список направлений, на субсидирование которых направят 285 миллионов рублей из федерального бюджета, утвердила Росавиация.

Открытие десяти новых рейсов — это новые возможности для южноуральцев и нашего бизнеса. Правительство Челябинской области в областном бюджете запланировало на субсидирование авиамаршрутов примерно 250 миллионов рублей на 2019 год. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Все направления, предложенные Челябинской областью, были добавлены Росавиацией. Это стало возможным, благодаря софинансированию правительства Челябинской области. Вот перечень всех новых рейсов:

Челябинск — Казань

Челябинск — Красноярск

Челябинск — Ростов-на-Дону

Челябинск — Самара

Челябинск — Краснодар

Челябинск — Нижневартовск

Челябинск — Новый Уренгой

Челябинск — Сургут

Челябинск — Минеральные Воды

Кроме того, появится и новый рейс «Челябинск — Нарьян-Мар», который будет полностью субсидироваться федеральным бюджетом. Рейсы в Самару и Казань будут софинансироваться из бюджетов Самарской области и Республики Татарстан.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю в течение года. Некоторые из них уже начали функционировать. На регулярной основе все рейсы будут функционировать с 1 апреля 2019 года. Перевозчиками являются авиакомпании «ЮВТ АЭРО», «Азимут» и «Руслайн».