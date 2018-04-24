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«Президентские самолеты» начнет принимать челябинский аэропорт

Воздушная гавань может получить третью категорию международной организации гражданской авиации.
сегодня в 12:41
  |  Общество

Челябинский аэропорт сможет принимать любые воздушные суда в любое время года при любой погоде. Это произойдет, если аэровокзал получит третью категорию международной организации гражданской авиации. На данный момент она есть только у аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» в Москве, а также — «Пулково» в Санкт-Петербурге. Преобразования планируют завершить к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

По договоренности между руководителем ООО «Новапорт» Сергеем Рудаковым и руководством ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», учитывая важность задач по подготовке к проведению саммитов, принято решение о том, что аэропорт «Челябинск» будет получать третью категорию международной авиационной организации ИКАО. К примеру, екатеринбургский аэропорт «Кольцово» не имеет даже второй категории — у него первая. Все эти работы реально завершить до 2020 года. — отметил председатель совета директоров «AEON Corporation» Роман Троценко.

Напомним, на территории аэропорта построят новое здание терминала внутренних линий площадью 16,4 тысячи квадратных метров. Его оснастят четырьмя телескопическими трапами, а рядом построят новую привокзальную площадь. Пропускная способность — 2,5 миллиона пассажиров в год. В данный момент объявлены торги по выбору генподрядчика.

Терминал начнут возводить во втором квартале 2018 года, сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2019 года. Строительство терминала внутренних вылетов будет идти практически одновременно с проектированием переноса здания международных воздушных линий. По проекту, площадь международного сектора увеличится в 2,5 раза — до 11,6 тысячи квадратных метров (сегодня — 4,6 тыс. кв. м). Пропускная способность составит 400 пассажиров на прилет и на вылет в час (сегодня пропускная способность 300 пассажиров на прилет и 150 — на вылет в час). Планируется расширение взлетно-посадочной полосы для разворотного круга. Проект реконструкции перрона готов, передан в Главгосэкпертизу, в июне ожидается решение. — уточнили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Планируется, что в Челябинском аэропорту станет больше стоянок для самолетов. После реконструкции перрона будут построены 38 площадок под размещение воздушных судов. Они позволят принимать, в том числе тяжелые, так называемые президентские самолеты.

При этом предполагается, что на подготовке к саммитами ШОС и БРИКС в 2020 году преобразование аэропорта не завершится. Реконструкция продолжится в том числе и в рамках «Экспо-2025»: если Екатеринбург выиграет заявку на его проведение, Челябинск тоже будет принимать и размещать гостей. Общий объем как частных, так и государственных инвестиций на развитие аэропорта, превысит 10 млрд рублей.

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