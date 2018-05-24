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Стало известно, когда начнут строить новый аэровокзал в Челябинске

Для масштабных работ уже выбрали подрядчика.
сегодня в 08:08
  |  Общество

Уже в июне дадут старт строительству первой очереди нового аэровокзала челябинского аэропорта. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Челябинск» Юрий Коньков. Преобразования начались в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Важность работ по реконструкции аэропорта всем ясная и понятна — это воздушные ворота в Челпреябинск. Уральская ВСМ включена в Транспортную стратегию РФ до 2030 года, она свяжет два аэропорта — «Челябинск» и «Кольцово», свяжет центры Челябинска и Екатеринбурга. Поэтому развитие аэропорта и аэродромного комплекса — это наша стратегическая задача. Важно придерживаться графика работ и уже в текущем году начать осваивать средства. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Известно, что торги по выбору подрядчика уже завершены. Это позволило, как и планировалось, приступить к началу работ в первом летнем месяце. В проекте предусмотрены специальные станции и прокладка магистрали рядом с будущим терминалом для ветки ВСМ Челябинск — Екатеринбург.

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