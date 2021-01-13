«Аэрофлот» перестанет выполнять рейсы из Челябинска в Москву

Летать в столицу будет его «дочка» — авиакомпания «Россия»

С 13 января «Аэрофлот» перестал выполнять рейсы из Челябинска и Магнитогорска в Москву. Совершать полеты будет дочернее авиапредприятие — «Россия». При этом использовать будут только самолеты Superjet 100. Раньше «Аэрофлот» перевозил пассажиров на бортах Airbus и Boeing. Как пояснили в представительстве авиакомпании в аэропорту Челябинска, количество рейсов не изменится, расписание тоже останется прежним.

Согласно расписанию челябинского аэропорта, ежедневно в Москву выполняются восемь рейсов. По два борта отправляют «Победа» и S7. «Россия» будет обслуживать четыре рейса.

В дальнейшем по мере увеличения флота авиакомпании «Россия» количество направлений, по которым будут летать Superjet 100, расширится, сообщили в пресс-службе предприятия. Первыми направлениями в маршрутной сети «России», по которым начали выполнять полеты самолеты Superjet 100, стали Нижний Новгород и Белгород. Также в январе самолеты Superjet 100 будут выполнять полеты из Москвы в Нижнекамск.

Начало эксплуатации самолетов Superjet 100 проходит в рамках реализации обновленной стратегии группы «Аэрофлот», согласно которой «Россия» сосредоточит усилия на выполнении магистральных и региональных авиаперевозок внутри страны. Основная задача — обеспечивать удобные стыковки как с собственными рейсами, так и с рейсами авиакомпании «Аэрофлот» в базовом аэропорту Шереметьево.

«Шереметьево с его разветвленной маршрутной сетью становится таким же значимым аэропортом для «России», как санкт-петербургский Пулково, где сосредоточена основная часть флота авиакомпании. Пополнение парка позволит увеличить количество рейсов из регионов в Москву, а высокая частотность полетов в свою очередь будет обеспечивать максимально удобные стыковки с рейсами как по значимым внутрироссийским направлениям, так и с международными рейсами материнской авиакомпании «Аэрофлот», — отмечает генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.

Согласно новой стратегии, «Россия» станет ведущим эксплуатантом самолетов отечественного производства. К концу 2021 года в парке авиакомпании будет 66 самолетов Superjet 100. При этом иностранные воздушные суда по-прежнему продолжат выполнять полеты на регулярных и туристических рейсах. Сейчас флот «России» помимо самолетов Superjet 100 состоит из лайнеров иностранного производства семейства Airbus А320, Boeing 737, Boeing 777 и Boeing 747.