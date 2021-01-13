Юбилейный концерт Бориса Каплуна покажут на телеканале ОТВ

Заслуженному артисту России исполняется 70 лет

15 января 70-летие отмечает заслуженный артист России, обладатель самых роскошных усов на Южном Урале Борис Каплун. Именно он стоял у истоков ВИА «Ариэль», сейчас же известный челябинский музыкант руководит Детской школой вокального искусства при Театре оперы и балета.

В день рождения Бориса Каплуна телеканал ОТВ покажет юбилейный концерт группы «Ариэль» под названием «Всегда будем вместе». В программе прозвучат любимые хиты «Уходишь ты», «Тишина», «Старая пластинка», «Заповедные места» и многие другие.

Увидеть известного челябинского юбиляра можно 15 января в 15:30 на телеканале ОТВ.