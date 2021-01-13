«За прошедшие сутки умерло 16 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — 6 человек», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.
Специалисты провели 5097 ПЦР-тестов за прошедшие сутки. Всего в Челябинской области было проведено 1 265 629 исследований на выявление коронавируса.
На территории региона продолжает действовать масочный режим, в общественных местах необходимо соблюдать правила социальной дистанции. Лицам старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.