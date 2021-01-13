Четыре золотые медали завоевали челябинцы на соревнованиях по спортивному ориентированию

Всего в активе южноуральцев восемь наград

Ориентировщики из Челябинска завоевали семь медалей на Всероссийских стартах. Четыре из них — золотые. Соревнования прошли в Горнозаводске Пермского края.



Как сообщили Первому областному информагентству в городском управлении физкультуры и спорта, челябинцы выступали во Всероссийских соревнованиях, Кубке России, чемпионате и первенстве страны. Помимо четырех золотых наград на счету южноуральских ориентировщиков два серебра и две бронзы.

«В группе девушек до 15 лет трижды первой стала воспитанница областной спортшколы Алиса Рахманкулова, она также завоевала бронзу по итогам двух стартов. Первое место на удлиненной дистанции занял воспитанник ОДЮСШ Артемий Дорма, на его счету и бронза в эстафете среди мужчин. У Дмитрия Шамардина бронза по итогам двух стартов. Воспитанник челябинской СШОР-5 Егор Зорин стал третьим в мужской эстафете»,— рассказали в управлении физкультуры и спорта Челябинска.

Отметим, в январе в Горнозаводске, а также в Башкирии пройдут очередные Всероссийские старты. Они станут отборочными на международные соревнования. В состав юниорской сборной в группе Ж-17 претендует челябинская спортсменка Светлана Барышникова.