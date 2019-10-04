Сноубордисты поборются за Кубок мира на горнолыжном курорте Челябинской области

I этап соревнований состоятся в декабре.

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I этап Кубка мира по сноуборду в альпийских дисциплинах состоится на территории курорта «Банное» с 4 по 9 декабря. Около 200 спортсменов разыграют комплекты наград в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

Остальные этапы соревнований пройдут на горнолыжных курортах в Италии, Австрии, Словении, Германии, Швейцарии, Южной Кореи и Канады.

В сезоне-2018/2019 общий зачет Кубка мира в параллельных слаломных дисциплинах сноуборда выиграл россиянин Андрей Соболев. Другой наш соотечественник Дмитрий Логинов занял 4-е место в общем зачете.

Напомним, в 2016 году Челябинская область уже принимала этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине борд-кросс. Тогда международные соревнования проходили в Миассе, на горнолыжном курорте «Солнечная долина».