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Майкл Трейн откроет глобальный форум по Индустрии 4.0 в ЮУрГУ

Конференция позволит участникам обменяться научно-техническими компетенциями, а студентам — получить полный обзор современных технологий.
сегодня в 12:25
  |  Наука

Остался один месяц до старта уникальной международной научной конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития — 2018», которая пройдет 13−15 ноября в Южно-Уральском государственном университете. Откроет мероприятие доклад председателя конференции, президента корпорации Emerson Майкла Трейна, который впервые посетит Россию в новой должности.

Являясь руководителем ведущей мировой компании-идеолога цифровой индустрии, г-н Трейн расскажет об идее цифровой индустрии и ее ключевых компонентах, представит сегодняшнее состояние цифровой индустрии в США и в других странах, а также даст прогноз ее развития в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Кроме того, свое участие в конференции в качестве почетных гостей и докладчиков подтвердили ректор СПбГУ Андрей Рудской («Формирование цифровой промышленности на основе цифровых двойников»), Филипп Бертран, Национальная инженерная школа Сент-Этьена ENISE («Синергия аддитивного и субтрактивного производства для будущего обрабатывающей промышленности»), Манус Генри, Оксфордский университет, Великобритания («PRISM: проверка корректности измерений для Интернета вещей»).

Результатами своих исследований поделятся специалисты мирового уровня в области цифрового производства — профессор Исследовательского центра CICESE (Мексика) Андрей Черных («Безопасность IoE (Интернет Всего) в условиях неизвестных рисков»); профессор Школы автоматизации науки и электротехники Университета Бейхан (Китай) Тао Фэй («От Цифрового двойника до цифрового двойника цеха») и многие другие.

В целом, на площадке ЮУрГУ объединятся ведущие ученые в области цифрового производства из России, США, Китая, Германии, Португалии, Турции, Италии, Индии, Польши и других стран мира.


Международный программный комитет осуществил очень серьезную работу по отбору статей на конференцию. Из более чем 400 заявленных статей, к участию в конференции рецензентами было принято только 100 докладов, что свидетельствует о высоком уровне подготовки международной конференции в нашем вузе и высоком качестве научных материалов,— отметил Глеб Радченко, директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ.

На протяжении трех дней конференции состоятся пленарные заседания, а также индустриальные сессии с участием более 100 представителей ведущих промышленных предприятий зарубежья и УрФО, таких, как SMS Group, Schneider Electric, Samsung, ММК и других. В рамках индустриальной сессии запланирована телеконференция с участием Джонатана Каллена (Кембриджский университет, Великобритания) и представителями компании Emerson на тему «Эффективность ресурсов для ресурсоемких отраслей».

Научной конференции по цифровому производству такого уровня в России еще не было. Это важное событие не только для отечественной, но и для мировой науки. Наш университет выступает площадкой, объединяющей научные ресурсы, суперкомпьютерные вычислительные системы и уникальные лабораторные установки, позволяющими решать действительно сложные задачи. Это объединение становится хорошим катализатором для определения новых направлений движения к Индустрии 4.0, также это возможность для обмена опытом ведущих разработчиков России и мира, — считает проректор по информатизации ЮУрГУ, профессор Леонид Соколинский. 

Предстоящая конференция станет для студентов уникальным шансом получить всесторонний обзор современных технологий и представить себе будущее различных областей промышленности, а для участников конференции — возможностью обменяться научно-техническими компетенциями, подумать о новых предметах сотрудничества и поделиться своим видением индустрии будущего.

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