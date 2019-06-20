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/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Ветер странствий»

Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Ветер странствий»

Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов.
сегодня в 09:43
  |  Культура
Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Ветер странствий». Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов Лариса Тимшина и Татьяна Зайцева. Автор сценария и ведущая Марина Шмидт.

Солисты Челябинской филармонии приглашают в музыкально-литературные странствия по эпохам и стилям. Сочинения великих композиторов от Вивальди до Пьяццоллы, с классическим мастерством исполненные солистами филармонии, будут одинаково интересны как для знатоков органной музыки, так и для слушателей, пришедших на концерт впервые. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.
Посетить выступление можно 27 июня в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.
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