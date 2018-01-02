/ Елочные базары в Челябинске превратились в елочные погосты

Непроданные деревья выбрасывают неподалеку от точек продажи.

Елочные базары в Челябинске завершили свою работу 31 декабря. Нереализованный товар многие продавцы выбросили недалеко от точки, во дворах жилых домов рядом с мусорными баками. Некоторые и вовсе оставили деревья на перекрестках, где торговали ими. Челябинцы таким положением дел остались недовольны.

Загадили все перекрестки и срулили. Почему нельзя вместе с разрешением на продажу обязать их убрать за собой? Бесит, что на каждом углу теперь все в иголках в три слоя. Куда они столько ёлок спиливают, если даже половину продать не могут! Не первый год выкидывают больше половины! Им что, по тупой голове их жадной дать некому? — возмущаются жители города.

Другие, напротив, нашли повод для шутки.

Во. 31 декабря после 22:00 можно елки не покупать, а брать бесплатно. — написали они в социальных сетях.

Напомним, в 2017 году в Челябинске открыли 200 елочных базаров. При этом 15 из них оказались незаконными. Они мешали движению автомобилистов и пешеходов, располагались на точках без разрешения. Штраф, который выплачивали организаторы елочного бизнеса, достигал 100 тысяч рублей.