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Несанкционированные елочные базары стали мешать дорожному движению

Обнаружено около 200 новогодних ярмарок, которых быть не должно.
сегодня в 10:33
  |  Общество

Рейды по всем районам Челябинска позволили выявить около 200 незаконных новогодних ярмарок. С начала недели специалисты администрации совместно с представителями общественных организаций и полиции провели мониторинг незаконных мест продажи деревьев. Нарушителям в зависимости от их положения грозят штрафы до 100 тысяч рублей.

В случае выявления мест незаконной торговли, выписывается административный протокол, копия передается нарушителю. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей. — отметил главный специалист отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Управления благоустройства Герасим Костылев.

Кроме того, борьба с несанкционированными ярмарками позволит облегчить движение для автомобилистов из-за их расположения. Точки продаж располагаются вдоль проезжей части.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

КорД
10:53, 21.12.2017
Эти товарищи своими ёлками ,установленными для продажи пряма на углах перекрёстков,закрывают обзор для водителей ,совершающих поворот. Страдает безопасность движения для пешеходов!

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