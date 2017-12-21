/ Несанкционированные елочные базары стали мешать дорожному движению

Обнаружено около 200 новогодних ярмарок, которых быть не должно.

Рейды по всем районам Челябинска позволили выявить около 200 незаконных новогодних ярмарок. С начала недели специалисты администрации совместно с представителями общественных организаций и полиции провели мониторинг незаконных мест продажи деревьев. Нарушителям в зависимости от их положения грозят штрафы до 100 тысяч рублей.



В случае выявления мест незаконной торговли, выписывается административный протокол, копия передается нарушителю. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей. — отметил главный специалист отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Управления благоустройства Герасим Костылев.

Кроме того, борьба с несанкционированными ярмарками позволит облегчить движение для автомобилистов из-за их расположения. Точки продаж располагаются вдоль проезжей части.

