/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь шестилетней Ане с синдромом Дауна

﻿Девочке необходим целый комплекс медицинских процедур.

Шесть лет назад челябинка Елена Лазарь узнала страшный диагноз своей долгожданной дочери. Малышка родилась с синдромом Дауна. Тогда врачи предлагали взволнованной матери отказаться от ребенка, сказав, что девочка человек-овощ. Однако Елена даже и не думала бросать любимого ребенка, а наоборот, твердо решила, как можно быстрее помочь своей малышке. Врачи говорят, что у Ани генетическое заболевание. Поэтому вылечить его полностью невозможно, но социализировать ребенка необходимо.

У Ани серьезный генетический диагноз — синдром Дауна. Такие детки имеют некоторые особенности: слабый мышечный тонус, задержка психоречевого развития. Генетику мы конечно не вылечим, но мы можем добиться хороших результатов благодаря тому, что дала им природа. У таких детей есть резерв для развития нейронов или мозговых клеток. При правильной их стимуляции можно добиться неплохой социализации таких ребятишек. Эта методика формирует обратную связь с мозгом. — комментирует главный врач НИИ неврологии и педиатрии «Дети Индиго» Елена Килина.

Мама Ани с детства приучает ее к музыке и общению с людьми. Елена работает дирижером в церковном хоре. И каждый раз берет дочь с собой в храм. Церковное пение благоприятно влияет на малышку. Она уже научилась произносить отдельные звуки и слоги. Но говорить пока не может.

По развитию ей сейчас 3 года. У нас замедленное развитие. До года мы очень много болели. Мы часто лежали в больницах. У нас была пневмония, бронхиты. Сейчас я работаю на трех работах. У меня еще сын 15 лет. Помогает нам мама. Одна консультация невролога стоит 1,5 тысячи рублей. А минимальный курс массажа 14 тысяч. Мы надеемся на помощь людей. Нужен индивидуальный подход, не каждый специалист сможет заниматься. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Лазарь.

Девочке нужна реабилитация, чтобы она могла жить обычной жизнью, как и ее сверстники. Поэтому медиахолдинг ОТВ, фонды «Настоящий волшебник» и «Родная» собирают деньги на курс лечения. Стоимость — восемьдесят одна тысяча рублей. Ане могут помочь читатели сайта «Первый областной». Всем, кто не остался равнодушным к истории девочки, достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.