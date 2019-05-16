/ В Челябинской области будет введен новый критерий оценки глав муниципальных образований

Требования для глав будут такими же, как для губернаторов.

Глава Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что требования к руководителям муниципальных образований не будут отличаться от требований, которые предъявляют к губернаторам регионов РФ. Будет введен новый критерий оценки работы, которые позволят четко взаимодействовать по основным направлениям работы между правительством области и муниципалитетами.

Критерии оценки работы: уровень доверия к власти; количество рабочих мест во внебюджетном секторе; численность малого и среднего предпринимательства; уровень заработной платы; объем инвестиций; уровень бедности; ожидаемая продолжительность жизни; естественный прирост населения; уровень доступности жилья; доля городов с благоприятной городской средой; уровень образования — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что решение вопросов благоустройства он будет проверять лично, во время посещения территорий.

Совещание Алексея Текслера с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти можно посмотреть здесь.