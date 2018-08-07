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Повторный конкурс на пост главы Миасса объявили депутаты

Заявки принимаются до 20 августа.
сегодня в 18:35
  |  Политика

Во второй раз после отставки Васькова в Миассе пробуют выбрать главу городского округа. В первый раз депутаты не смогли принять решение, выбирая из двух самых достойных кандидатов. В этот раз все надеются, что конкурс пройдет спокойно и завершится логично — назначением нового мэра.

Пока никто не пришел с пакетом документов, чтобы подать заявку. Мы ждем претендентов до 20 августа включительно. Все, кто принимал участие в прошлом конкурсе, могут претендовать на кресло главы Миасского городского округа повторно. — рассказала сайту «Первый областной» начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Миасского городского округа Оксана Овсянникова.

Заявки принимаются по адресу город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 55, кабинет Председателя Собрания депутатов Миасского городского округа. Со списком документов можно ознакомиться здесь.

Конкурс по отбору кандидатов пройдет 26 сентября.

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