/ Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска

Основные проблемы в центре города.

Челябинская зима продолжает мучить автомобилистов, вызывая заторы на дорогах. Несмотря на активную чистку дорог, машины продолжают вставать в пробках. В 18:00 на дорогах зафиксированы 9-балльные заторы. Основные на Свердловском проспекте, улице Худякова и Доватора, улицах Цвиллинга, Труда, проспекте Победы и Ленина, и на улице Братьев Кашириных.

Всего по городу насчитывается 10 ДТП и 3 участка с ремонтом дорог. Заторы, в основном, в центре Челябинска, на тех улицах, которые всегда страдают от большого скопления машин. — проинформировали сервис «Яндекс. Пробки».

На проблемных участках скорость движения от 5 до 7 километров в час.